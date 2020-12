Bariloche y Dina Huapi pasaron a la etapa de distanciamiento social

Si bien todavía queda que los gobiernos provincial y municipal comuniquen las medidas específicas para cada jurisdicción, desde el portal AN Bariloche indicaron que la vicejefa de Gabinete del Municipio, Marcela Adbala, adelantó en medios locales que la circulación en la vía pública se extenderá hasta las 2 am; y se lleva el horario de cierre en comercios esenciales y no esenciales hasta las 23, mientras que para los gastronómicos será hasta la 1. Asimismo, confirmó que se habilitarán reuniones sociales al aire libre con un máximo de 20 personas.