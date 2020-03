“A diario recibimos mucho material de diferentes escuelas y trabajamos con muchas instituciones. Con la cuarentena y la suspensión de clases se armó un gran lío, y lo peor es que no sabemos cuándo volverá todo a la normalidad. Junto a mi marido decidimos aportar nuestro granito de arena, dentro de lo que podemos, y bajamos el precio de las fotocopias al costo. No vamos a obtener ningún tipo de ganancias por las copias escolares durante la emergencia sanitaria”, explicó María José en diálogo con LM Cipolletti.

Desde el miércoles cada copia de algún material escolar, ya sea primario o secundario, bajó su precio de $2,50 a $2,05.

Placa Coronavirus

“Pensamos en poder colaborar de alguna manera porque hay muchos chicos que no pueden pagar todo el material que están requiriendo desde los colegios. Las maestras ofrecen todos los contenidos para que puedan avanzar en las casas, y muchos niños no cuentan con los recursos. Muchos de ellos no tienen internet o una computadora y no les queda otra opción que recurrir al papel. El precio que ofrecemos es el más bajo dentro de nuestras posibilidades, y alcanza sólo a cubrir los gastos”, afirmó la mujer.

“Actualmente estamos trabajando con muchas escuelas, públicas y privadas, y si esto empeora llegamos a pensar en limitar la atención del público con horarios de recepción y de entrega de material por separados para evitar el amontonamiento. La gente es muy respetuosa y solidaria, y dentro de todo lo malo que está pasando comienzan a nacer algunas acciones positivas”, remarcó la comerciante.

Los horarios de atención son de lunes a viernes de 8 a 20 y sábados mediodía.

Fotocopiadora solidaria Anahi Cárdena

