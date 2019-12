Aval para el aumento de las tasas y el presupuesto

Fuentes del Poder Legislativo local informaron que de la reunión participó el actual secretario de Hacienda, Edgardo Molinaroli, quien explicó a los concejales cada una de las iniciativas. No obstante, más allá de algunas dudas, se indicó que el cuerpo legislativo no realizó objeciones que obliguen a hacer una revisión parcial o total del proyecto. Tampoco habría tiempo para hacerla, ya que se acaba el año.

Además, Molinaroli fue el nexo para que el ex intendente Aníbal Tortoriello y el actual Claudio Di Tella acuerden en los meses de transición qué presupuesto ejecutar en 2020 y cuánto hay que tributar al Municipio por los distintos servicios que realiza, de modo que estos proyectos ya ingresaron al Deliberante con un consenso generalizado.

De acuerdo a uno de los proyectos con despacho favorable, el Municipio prevé ejecutar $2.394.323.255 durante el ejercicio del año próximo. En tanto, el Concejo Deliberante -con autonomía económica y financiera- contará con una partida que asciende a los $24.000.000 y equivale al 1% del presupuesto total, de acuerdo con lo que establece la Carta Orgánica Municipal (la presidenta saliente, María Elisa Lazzaretti, pretendía elevar el presupuesto a unos $32.000.000).

El Frente de Todos acompañó

En diálogo con LM Cipolletti, el concejal del Frente de Todos Horacio Pierucci comentó que decidió acompañar los proyectos del oficialismo por considerar necesario apoyar a una gestión que recién se inicia y lo hace en momentos muy duros para el país. "Como oposición, no hay que oponerse por oponerse, me parece que corresponde apoyar en un contexto que no es sencillo", sostuvo. Y agregó: "El año que viene podremos evaluar con mayor detenimiento qué presupuesto queremos".

Las áreas con más recursos

El año que viene se destinarán $533.819.524 para obras públicas, que es el área con más recursos. Le siguen Servicios Públicos, con una partida de $409.713.708, y Familia, con una asignación de fondos de $329.540.111. En suma, $1.273.073.343. Un poco más de la mitad del presupuesto, con el 53%. Pierucci destacó que el 14% de los fondos se destinen a paliar las necesidades de los más vulnerables. “Me parece muy acertado. Tenemos 60 o más merenderos y comedores en la ciudad. Encima, ahora que terminó la escuela, todos estos chicos que encuentran ahí un plato de comida, una colación, ahora van a sus casas y tal vez no tienen qué comer”, advirtió.