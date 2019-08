Aún no hubo negociaciones por las tierras a expropiar

El Municipio no ha avanzado en negociaciones con los propietarios de las tierras a expropiar en la zona norte. Al menos no con todos. Y una de las consecuencias negativas de esta situación es que las extensiones se van volviendo cada vez más caras en pesos, por la devaluación de la moneda ante el dólar. Ayer, Reinato Apablaza, dueño del predio donde se haya el Barrio Obrero B, expresó que únicamente recibió de la comuna, hace unos cuatro meses, una oferta para adquirir sus tierras, pero luego no hubo posibilidad de conversar. Coincidió así con lo que sostuvo el lunes Carlos Romero, otro de los propietarios afectados, en su caso, por el Obrero A.