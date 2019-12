Audios y denuncias: las "traiciones" de los empleados de Pampita

Embed

“Trabajaba de lunes a lunes. Ella dedicada el 70% de su tiempo a los hijos de Pampita. Y no estaba reflejado en los montos que recibía. Había hostigamiento constante y sistemático, que incluía falsas acusaciones por faltantes en la casa”, afirmó Federico Alejandro, el abogado de Viviana Benítez, la ex empleada de la morocha.

La mujer denunció también que perdió un embarazo a raíz del trato que ejercía Pampita sobre ella. “En 2017, un día viene, entra a la cocina y se le había perdido una llave de una caja fuerte del banco. Nos dijo ‘hablen entre ustedes y que aparezca antes de las 11’. Hizo un escándalo. Yo estaba embarazada. Agarré mis cosas y me fui. Esto fue un jueves, al día siguiente perdí mi embarazo. El médico me dijo que tuvo que ser por un tema de estrés. Ella lo sabe. Siempre nos maltrataba”, contó el letrado.

La modelo ya tuvo un escándalo con su personal doméstico durante el 2015, en plena separación con Benjamín Vicuña. Es que en ese momento se filtraron una serie de audios en donde se escuchaba a la pareja discutir, y según explicó Ana Rosenfeld, los empleados del matrimonio los habían grabado.

"Preguntale a todos los que me conocen cómo soy yo con vos, preguntale a la gente que nos ha visto cómo te trataba, ¡como un rey te trataba!", le dice la morocha a Vicuña a los gritos, y sigue explicándole cómo había conseguido la información: "Porque tengo la mejor fuente del mundo y te la cog... en el auto a la mina", se la escucha gritar a Pampita. “No sé, no sé quién es, ya tenés tantas amantes que ya me perdí", le reprocha Pampita y añade: "Te acompañé 10 años, ¿no me pudiste respetar un mes?, ¿un mes no pudiste esperar?", manifestaba Carolina en otro audio.

“Se procederá con la investigación. Todo el personal de la casa está involucrado. Son cinco los empleados”, explicaba Rosenfeld.

Pampita se despega

Con la denuncia de Viviana Benítez en todos los medios de comunicación, la modelo buscó despegarse del escándalo al compartir a través de su Twitter capturas de un chat con la mujer.

En algunos de los posteos, se puede ver cómo la jurado del "Bailando" le envía un "Feliz año", en otro le escribe "Te amo vivi, sos de mi familia" y hasta le dice "salí a divertirte por favor con lo diosa que sos".

Además se ve cómo Benítez le confía sus cosas más íntimas y le dedicaba amorosas palabras: "Sos tan linda y tenés tantas cosas para ser feliz. Después de tantos años no hace falta que me digas nada, te veo y sé cómo estás".

"Tengo mis cosas, pero espero nunca defraudarte" y "No tenés idea lo que yo te aprecio. A mí me cuesta mucho después de perder dos embarazos, los chicos son mi contención", son algunos de los textos que le envíaba a la top model.

