Ataques en la UNCo: sin rastros de los sospechosos

Mientras las alarmas siguen encendidas en el campus universitario de Cipolletti y persisten el miedo y la preocupación, los investigadores policiales intentan reunir información para identificar el auto y a los agresores de la joven estudiante de Psicología a la que casi secuestran camino a la facultad. La tarea que tienen por delante no es nada fácil, ya que existe un primer escollo irrefutable: no surgen testimonios reveladores ni hay cámaras de seguridad fuera de la universidad para analizar, pese a que su ingreso es un punto de gran afluencia y no es la primera vez que un estudiante sufre un ataque, aunque sí de esas características.