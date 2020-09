Así se ve la toma del Labraña desde el aire

Se trata de una chacra de 10 hectáreas, propiedad de Eduardo Kohan, un productor de Cipolletti que había adquirido el terreno para un emprendimiento productivo hace más de cinco años pero que no pudo llevar a cabo. Ahora, nueve de esas hectáreas fueron tomadas por un centenar de familias y sólo quedo al resguardo una parcela donde están la casa de Eduardo junto con un depósito de maquinarias de empresas petroleras.

Con el drone de LM Cipolletti se puede tomar verdadera dimensión de la usurpación y la organización de los vecinos que se instalaron allí. Ellos aseguran que son vecinos del Labraña que ante la imposibilidad de acceder a una vivienda no tienen otra alternativa que usurpar un predio que aseguraron “estaba abandonado” pese a que vivían varias familias que cuidaban del lugar y que se proyectaba un loteo, con documentación ya presentada en la municipalidad.

toma labraña drone

“De acá no nos vamos a mover, nadie nos puso un revolver en la cabeza para entrar, estamos todos unidos y acompañados, somos del barrio y no vamos a aflojar. Somos más de 100 familias y contamos con el apoyo de otros asentamientos que se vienen solidarizando. A la justicia decirle que acá somos todos responsables de esta acción claramente colectiva y por una vida digna. Esta es una acción realizada y consensuada por todos”, indicaron los vecinos del asentamiento Ruca Laf a través de un extenso comunicado. Y agregaron que no quieren que se les regale nada, sino pagar por las tierras.

Desde el Partido Obrero expresaron su repudio a las declaraciones del Deliberante de la semana pasada y dijeron que en Cipolletti, la especulación inmobiliaria avanza sobre las tierras productivas, reservándose los sectores cercanos al río para la construcción de countries y espacios exclusivos a precio vil y postergando a los sectores populares al hacinamiento. “Las familias trabajadoras se ven empujadas a tomar tierras por la ausencia del Estado que no da respuestas a sus necesidades, agravadas por el cuadro de la pandemia mundial y porque la orientación social de los gobiernos, es seguir descargando sobre las espaldas de la clase trabajadora ocupada y desocupada la crisis”, indicaron en un comunicado.

La Fiscalía anunció que el viernes se pidió la audiencia para formulación de cargos y el pedido de desalojo que involucra no sólo a las personas asentadas en el lugar sino también a una mujer señalada como la instigadora. Son alrededor de 70 personas que serán acusadas por el delito de usurpación. Una vez que se formulen cargos, podrían estar la condiciones para proceder a un desalojo.

El Deliberante apuntó contra la Justicia

El viernes difundieron un documento firmado por todos los concejales en el que exigen la intervención judicial inmediata para resolver el conflicto. “Es necesario que la Justicia devuelva a los ciudadanos de Cipolletti la seguridad de sus vidas, sus propiedades y la confianza en la ley y el Estado de Derecho. Por eso decimos basta de tomas en la ciudad”, remarcaron.