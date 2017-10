El encuentro entre Cipo y Villa Mitre de Bahía Blanca en la quinta fecha del Federal A duró menos de 20 minutos antes de ser suspendido por los destrozos causador por la facción de La 69.

El jefe de la Unidad Cuarta de la ciudad, Daniel Uribe, aseguró que el altercado se produjo luego de que efectivos policiales le prohibieran la entrada a un hincha -de apellido Garrido- por haberse negado a las requisas de seguridad para ingresar a la cancha. Según trascendió, intentaba entrar con pirotecnia.

Embed

"Son personas que no saben convivir, que no piensan en el resto de las personas que fueron a disfrutar de un evento deportivo. Como esta persona no pudo entrar, los integrantes de la 69 quisieron intimidar a la policía y en ese momento empezaron las agresiones", sostuvo en diálogo con LU19 La Voz del Comahue.

Como resultado del ataque, dos efectivos de la Unidad Cuarta y dos de la agrupación COER resultaron heridos de gravedad. Uno de ellos recibió un golpe en la cabeza con un platillo que le provocó un corte profundo en el cuero cabelludo y una gran pérdida de sangre, mientras que a el segundo le quebraron el brazo. El resto fue apedreado.

Por su parte, algunos de los vecinos expresaron su repudio por los hechos de violencia: "Quiero repudiar el comportamiento de estas personas, son parásitos. Me da impotencia, el Club nos debe sus disculpas y que a estos inadaptados no los dejen entrar más por respeto hacia la comunidad", sentenció una de las espectadoras que debió retirarse de la cancha para no recibir agresiones.

LEÉ MÁS

La hinchada jugó en contra y Cipo se quedó sin partido