En diálogo con LM Cipolletti , Silvana Cappello contó que, dentro del penal, Parra "tiene ciertos privilegios". "No le deseo la muerte, pero que no le permitan nada ahí adentro. Es mucha bronca, sobre todo sabiendo que él estaba suelto cuando ya teníamos pruebas de que era el asesino de mi hija", aseveró.

"Quiero que sepan que nos enteramos de todo. Para él es un privilegio estar preso por la forma en la que lo tienen. No está compartiendo lugar con los demás presos y está incomunicado con el resto de ellos", comentó la mamá de Agustina, al ser consultada sobre los datos que han estado recibiendo.

Agustina Fernández Aseguran que Pablo Parra está alojado en el penal con privilegios y hay bronca

Y agregó: "Todos sabemos que se manejó como quiso y quiero que se corte acá todo. Nosotros no vamos a crear leyes de cómo el Servicio Penitenciario tiene que tratar a los internos, pero tienen que cortarla. Se nos están cagando de risa como ciudadanos. El tipo la está pasando mejor que todos nosotros, que trabajamos".

Además, en los últimos días se habló de la posibilidad de que Parra se esté manejando con sus redes sociales incluso adentro del Penal. Habrían encontrado una cuenta de Instagram que le correspondería, pero esto no pudo ser confirmado con certeza por Silvana. Aunque sí remarcó que está alojado con privilegios respecto del resto de los internos.

Avances en la causa

En cuanto a la investigación, Silvana comentó que aún no tienen fecha para el inicio del juicio y que, en este momento, se sigue peritando y analizando la información guardada en la Nube de la computadora y el celular de Parra.

"Aguardamos a que en cualquier momento tengamos que ir para allá para reunirnos con los abogados. Iba a ir a Cipolletti para el 8M, pero no pude por cuestiones de salud. Ahora, yo estoy esperando el juicio. Me parecen bien los tiempos y lo respeto. Pero más privilegios para él, no", concluyó.