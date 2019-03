Aseguran que las escuelas están listas para arrancar las clases

En la Primaria 248 se ejecuta la misma obra, aunque se terminaron los trabajos dentro del edificio por lo que todos los alumnos tendrán clases desde el lunes. La anomalía, allí, será que no se servirá el refrigerio caliente porque el gas está cortado.

En los colegios técnicos de Nivel Medio se espera la inauguración del nuevo edificio del CET 22. “Será a la brevedad, con cuatro aulas y talleres nuevos, el lunes inician todos los cursos. El cerco perimetral ya está terminado”, manifestó Pihuala.

Por otro lado, en el CET 9 y el 15 se hicieron reparaciones que ya están terminadas.

Vandalismo

En el receso de verano, las escuelas de Cipolletti no se salvaron de los actos de vandalismo aunque los daños fueron mínimos en comparación a ciudades como Roca, en la que una primaria fue incendiada. “Tuvimos un ataque en la Laboral 4, donde forzaron la puerta del patio, pero se activó la alarma y se fueron”, manifestó el delegado del CPE.

En el Consejo de Educación, en tanto, hubo un robo. Abrieron el techo y se llevaron elementos de limpieza.

Colegio Belgrano

Por refacciones en el auditorio y la instalación de una caldera, el lunes solo tendrá clases primer año. Los demás cursos se incorporarían a partir del martes, cuando los trabajos ya estén finalizados.

Escuela 248

La instalación del nuevo sistema de calefacción aún no concluyó y no hay gas. Las clases comenzarán porque los trabajos se realizan fuera del edificio, pero no se servirán refrigerios calientes.