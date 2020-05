El domingo, Pablo Barcena, Anahata Home, Ronin, Tomi Roots, Cielar, China Town, Shen Schell, Jorge o Matas y Raquel López animaran la segunda fecha del evento, la cual se desarrollará en la misma franja horaria que el día anterior.

Artistas unidos del Valle. ✨ Sábado 23 - desde las 20 hs ✨ Posted by Artistas unidos del Valle. on Wednesday, May 20, 2020

"Con Que Suene venimos participando en el Dub&Bud Fest, que tiene la misma modalidad con artistas de Latinoamérica y Europa. Yo quise replicar la experiencia con artistas de Neuquén y Río Negro, así que hice una convocatoria y le agregué una acción solidaria", contó el diálogo con LMCipolletti el productor musical Mariano "Pato" Piacentini, quien se puso al frente del encuentro en el que dirán presente distintos géneros musicales: desde folclore hasta el reggae, pasando por el hip hop y la cumbia.

"La idea es que cada artista transmita 20 minutos y que instemos a la gente para que colabore con el merendero", explicó Piacentini, antes de aclarar que, aunque el acceso al evento es gratuito, es importante que el público pueda hacer su aporte a Alexa. "Nosotros compartimos en Facebook el CBU de la cuenta bancaria del merendero para que puedan colaborar a voluntad, pero también pueden acercarse a llevar ropa y alimentos. Sea poco o mucho lo que reciba el merendero, le va a venir bien y más en estos momentos", recalcó.

Artistas unidos del Valle. ✨ Domingo 24 - desde las 20 hs ✨ Posted by Artistas unidos del Valle. on Wednesday, May 20, 2020

En cuanto a la elección del merendero, Piacentini dijo que lo hizo en forma aleatoria. "Yo soy de Buenos Aires y hace tres años que vivo en Neuquén y desconozco muchas cosas. Por lo tanto, al momento de buscar un merendero, lo hice por Google y Alexa fue el primero que apareció. Y me contacté", señaló. "En este momento, por la pademia, el merendero no está abierto, pero siguen ayudando a las familias", remarcó.

"Yo no tengo experiencia en este tipo de cosas, fue una iniciativa que me nació porque me parecía bueno armar un colectivo. Pienso que si como artistas nos unimos, llegamos a más gente. Yo desde mi proyecto tengo a mis seguidores y nada más. Pero si me sumo a un colectivo de artistas, entre todos compartimos público y entonces llegamos a más gente", postuló el músico, que en 2016 creó el proyecto musical del reggae Que Suene, junto a su pareja, la cantante Brenda Ríos.

"La unión hace la fuerza. Cuantas más acciones y eventos hagamos, la gente va a responder. Hay que acercarse a la gente, darle una buena propuesta y los resultados van a ser buenos. Es importante que los artistas tengamos una comunión y hagamos más fuerza entre todos", planteó.

Artistas unidos del Valle. Este sábado y domingo ademas de la muestra de los artistas, la intención es colaborar entre todos con el merendero... Posted by Artistas unidos del Valle. on Tuesday, May 19, 2020

"La convocatoria para este festival de Artistas Unidos del Valle estaba abierta a cualquier tipo de artista. Si alguien bailaba o pintaba también podía participar, pero al final se sumaron todos músicos. Si se llega a repetir, capaz que se suman", consideró antes de destacar que aún lo siguen contactando cantantes para unirse al evento. "Por una cuestión de organización no pude sumarlos, pero quedamos en que lo haría para un nuevo festival", concluyó.

