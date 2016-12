Artero: "El plan fue hecho entre gallos y medianoche"

Para el chacarero, el proyecto provincial no los sacará de la crisis.

Artero le pegó al Gobierno por recurrir a consultores externos y no escuchar la opinión de los productores.

El productor y titular del Consorcio de Riego de Cipolletti, Eduardo Artero, se mostró muy crítico hacia el nuevo plan frutícola presentado por la Provincia en base a un estudio de diagnóstico realizado por consultores externos y autoridades de la Secretaría de Fruticultura.

“Una vez más dejan a los productores sin participación. Me pregunto cuántos planes ya hizo (Miguel) Giacinti. Acá lo que veo es mucho discurso, de (Alfredo) Palmieri y de (Alberto) Diomedi. Los tres discursan y cobran, pero a los productores ni se los consultó, ni tomó en cuenta”, disparó Artero.

Además, el cipoleño dijo que “hablan de la tecnología y de reconversión, en este último caso sería una vez más, porque ya nos hicieron reconvertir a los chacareros y seguimos igual. Entonces estos tres muchachos conocen la realidad de los productores, han visto cómo está la actividad. Acá se debe poner un dólar preferencial para la exportación, ayudarnos con el tema impuestos al trabajo, se llevan el 60%. Y después que nos dejen trabajar solos”.

Otro de los temas que no les gustó a los chacareros del Alto Valle, en particular a los cipoleños, fue el del cooperativismo. En ese sentido, Artero se preguntó: “¿Con quién? Si ya casi no quedan productores”. En la ciudad, que en su apogeo tuvo unos 400 chacareros, quedan apenas 40.

“Que Giacinti, Palmieri y Diomedi demuestren el plan. Cambiemos el rol y veremos qué clase de productores son. Porque si no son discursos, discursos y más discursos”. Eduardo Artero Titular del Consorcio de Regantes de Cipolletti

El dirigente cipoleño recordó que varios emprendimientos de este tipo ya fracasaron y fundieron “o bien han jodido a los productores como la (cooperativa) que estaba en Regina”. “Nos viven presionando desde todos lados, no nos dejan trabajar tranquilos”, manifestó.

Ante este panorama, Artero esbozó una propuesta cargada de ironía: “Hagamos una cosa: que Giacinti, Palmieri y Diomedi hagan la parte demostrativa del plan y nosotros lo copiamos. Cambiemos el rol y veremos qué clase de productores son. Porque si no son discursos, discursos y más discursos, nada más. Este plan fue hecho entre gallos y medianoche”.

El productor cipoleño también tuvo tiempo para referirse a las autoridades de los gobiernos de Nación y Provincia, a quienes también les achacó un grado de responsabilidad: “También tienen culpa, porque por años se llevaron el dinero de las retenciones y ¿qué hicieron?, ¿Dónde está esa plata?”.

60% es lo que se llevan los impuestos laborales. Los chacareros reclaman medidas concretas que cambien la crisis coyuntural del sector. Quieren que se aplique un precio diferencial para el dólar y un alivio en las cargas patronales.

Para los chacareros lo único que quedó claro tras la presentación del plan oficial fue la poca o nula receptividad que tuvieron de este nuevo proyecto para salvar la fruticultura. Y en ese sentido, fueron varias las voces de dirigentes del sector de la pera y la manzana que han señalado que la iniciativa únicamente es realizable para el sector empresarial, no para los productores primarios que se resisten a abandonar las chacras.

Apuesta oficial

Qué es el plan frutícola

Bajar costos

La Provincia quiere bajar costos para que la actividad sea rentable. Una caja de fruta procesada en Argentina cuesta u$s 19, en Chile u$s 14 y en Sudáfrica u$s 12.

Reconversión y tecnología

Fruticultura pide incorporar nueva tecnología a los galpones y reconvertir chacras. Se necesitan u$s 100 millones por año durante cinco años.