Arriaga, dirigente de lengua filosa: diez frases polémicas

Aún cuando se tratase de arriesgar resultados electorales o contemplar que las vueltas de la política lo llevarían a lugares que había cuestionado p para enfrentarse a un ídolo del Albinegro, Arriaga no habló nunca con medias tintas.

Después del retiro, Arriaga recordó sus gestiones como presidente, en las que fue cuestionado más de una vez por no arriesgar con los presupuestos. ¿Su opinión? "El fútbol es una cosa y el Club es otra. Entre el fútbol y cerrar las actividades del club, hubiese elegido que los chicos sigan haciendo deportes, yendo a natación. Y el socio estaba de acuerdo, los que se oponían (a esa manera de gestionar) eran cuatro boludos que no podían armar una lista".

Después de su retiro de la política, amagó varias veces con ser candidato. Incluso en 2023 tuvo que desmentir que los pasacalles "Arriaga 2023" fuesen por él. Sin en mbargo, en 2018 dijo que estuvo cerca de postularse: "Sin dudas volvería a ser candidato a intendente. De lo que hice en política, es lo que más me gustó".

Aníbal Tortoriello, desde su irrupción en la política, fue uno de los dirigentes a los que más criticó Arriaga. Su opinión de la gestión del empresario, en dos frases:

"El gobierno de Tortoriello es de mediocre a malo, con gastos corrientes altos y con dinero de Nación para alguna obra pública".

"San Martín y Belgrano tuvimos dos y Tortoriello no está en ese grupo. la historia de la ciudad comienza con él. Les ha faltado el respeto a Julio Dante Salto, Chertudi, Dobree, Rudy Salto, Ocampo, Weretilneck y Baratti".

Las críticas a Tortoriello no eran por el espacio político que integraba. Fue elogioso de la gestión nacional de Mauricio Macri y vaticinó: "Macri va a ganar en primera vuelta". Viniendo de un ex diputado del Frente para la Victoria, la frase hizo ruido a nivel nacional. El vaticinio no se cumplió.

Fue candidato a gobernador en 2003 con partido propio y salió tercero. "Si hubiera sido gobernador, hubiera transformado la provincia. Pero no siempre llegan los más capaces", aseguró.

En su larga carra política, Arriaga representó a varios espacios politicos. Fue un motivo de crítica recurrente de sus detractores. Quizás, el salto más grande lo dio cuando pasó del Frente para la Victoria, del que fue candidato y diputado nacional, a la UCR. En 2006, antes de ir como vicegobernador en la fórmula radical, fue lapidario: “El de (Miguel) Saiz es un gobierno suicida, está llevando a Río Negro a una situación insostenible”.

La elección de 2007 le puso fin a 28 años de gobiernos radicales. La derrota, con un extrapartidario como él en la fórmula, generó una crisis interna en una fuerza política que había borrado las diferencias entre partido y Estado. Las acusaciones que solo se encendieron por el análisis que hizo Arriaga de la elección: "Ya está, tuvieron una propuesta mejor que la nuestra y ganaron. Así es la democracia".

Al evaluar su paso por el Club Cipolletti, dejó otras dos frases que hicieron ruido:

"Yo puse a (Domingo) Perilli, cuando todos querían a Saldico. Desde mi oficina de Diputado me planté contra todos para que fuese Mingo. Después, él nunca arriesgó, siempre cuidó su cuero".

"Estaba en la campaña con Miguel Saiz y veía que entregaban canchas de sintético. Le querían dar la última a un equipo de SAO. Yo les dije a los dirigentes de Cipo, 'si ustedes la quieren yo a estos tipos les aprieto los huevos y la consigo'. Era lo que había que hacer".

* Frases de archivo y el canal Cipolletti TV.