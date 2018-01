Con las fiestas de fin de año, sus habitantes fueron testigos de los primeros movimientos de suelo; y esta semana, los albañiles y arquitectos a cargo de la obra, dieron impulso a las primeras plateas. Vuelve así el cemento a dar mayor sustentabilidad a los habitantes de Santa Elena.

“Serán nueve viviendas, a construir en dos etapas. Los trabajos serán ejecutados por dos cooperativas de trabajo”, comentó el titular del IPPV, Jorge Barragán, a LMCipolletti.

En esta primera etapa, son cuatro viviendas las que serán construidas, en un plazo estimado de obra que ronda los seis meses.

Luego, reconstruirán las cinco faltantes. En un principio, iban a ser todas iguales, pero luego de realizar en el lugar una encuesta social para conocer de cerca a las familias afectadas y sus necesidades, el gobierno provincial acordó una solución habitacional que se corresponda con la cantidad de integrantes.

“No cabía hacer una casa con tres dormitorios a una pareja, la solución que íbamos a dar tenía que tener en cuenta la composición de cada familia”, indicó Barragán, quien estimó una inversión de entre 7 y 8 millones de pesos para hacer las casas.

Mientras concretan el objetivo, los pobladores continuarán viviendo en los tráilers que proporcionó la Provincia para que no queden en la calle, tras el voraz incendio que convirtió el lugar en un cementerio de animales y trastos viejos. “De a poco lo vamos superando, hay que seguir, no queda otra”, expresó Pedro Mella, a quien todavía no le hacen la casa pero es uno de los futuros beneficiarios.

Se detalló que las primeras cuatro viviendas a construir serán dos de tres dormitorios, una de dos, y otra de uno, de acuerdo al relevamiento efectuado por el Ministerio de Desarrollo Social.

“A través del IPPV, estamos construyendo nuevas viviendas para los vecinos de Santa Elena que perdieron todo por los incendios en Cipolletti. Estamos cumpliendo el compromiso de recuperar los hogares para que las familias puedan rehacer su vida”, dijo el gobernador Alberto Weretilneck.

EL PROYECTO

Dos cooperativas de trabajo harán las nuevas viviendas en la zona rural

Mano de obra. Las viviendas serán construidas por cooperativas de trabajo de Cipolletti y Roca, por lo que la construcción no solo beneficiará a las familias que las recibirán en unos seis meses.

Planos adaptados. Las unidades tendrán una, dos o tres dormitorios según la integración del grupo familiar. Los datos fueron recopilados por asistentes sociales del Ministerio de Desarrollo Social.