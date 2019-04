En diálogo con LM Cipolletti, comentó que son 1360 los vecinos que involucra la obra de pavimentación, de 75 cuadras en total, con un presupuesto de obra de 75.100.000 de pesos, a enero de este año.

Si ese valor se mantiene, calculó que cada frentista pagará entre 50 y 65 mil pesos el asfalto en su barrio. La cifra total variará según el caso, ya que se define por un cálculo que contempla los metros lineales de frente que tenga su propiedad, más la superficie y el plan de cuotas que se elija para pagar la obra.

“Cuando cierre el registro, armamos la licitación y trataremos de llevar adelante este proceso lo más rápido posible para no perder plata”, indicó el funcionario municipal. Melo no maneja una fecha tentativa de inicio de obra, pero si no surgen contingencias serias se estima que a mediados de mayo estarían todos los trámites listos para que pueden comenzar los trabajos.

La obra se financiará con recursos del Municipio, que luego recuperará el monto total a invertir a través del cobro a los vecinos beneficiados.

Mientras tanto, Melo recordó que está en marcha y avanza a buen ritmo la obra de Manzana del Sol y el asfalto de distintos tramos de las calles Paraguay, Colombo, Pagano, Ecuador, entre otras. Se trata de la cuarta y última etapa del proyecto de 300 cuadras de asfalto que demandó una inversión de más de 55 millones de pesos.

“La semana que viene se inicia la obra que beneficiará a los barrios Flamingo, Los Tordos y Millenium”, concluyó el director de Obras de Infraestructura.