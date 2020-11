Apuñalaron a un taxista de Cipolletti para robarle

Según contó Alejandro Mayo, el joven taxista con tres años de antigüedad en la empresa, durante el traslado advirtió una sensación extraña sobre el pasajero. Dijo que hablaba poco y muy bajito, y se cubría la cara todo el tiempo con el barbijo. Además, el nailon que utilizan como aislante impide la identificación.

“Cuando llegamos al barrio Obrero me hizo ir hasta el fondo donde terminan las casas, se hacía el perdido. Me hizo volver dos cuadras y me dijo que frene, para bajarse. Cuando le voy a cobrar, agarré mi billetera para tener el cambio y ahí me la quiso manotear. De sorpresa sentí que corrió el nailon y me amenazó con un cuchillo. Me dijo ´dame la billetera o te apuñalo´. Yo estaba con el cinturón puesto, y se me abalanzó encima”, relató el chofer en diálogo con LM Cipolletti.

Explicó que hubo un forcejeo y que el ladrón le tiró dos puntazos muy fuertes direccionados hacia la zona del pecho, pero que alcanzó a frenar con los brazos. Recibió dos cortes profundos en su brazo derecho que le provocaron un gran sangrado.

“En el forcejeó me arrebató parte de la radio y me cortó la comunicación. Simulé pedir auxilio por radio, pero no funcionaba, y eso lo asustó. Abrió la puerta y se fue corriendo con parte del equipo. No se pudo llevar la billetera porque la tiré abajo del asiento”, indicó.

Justo pasaba por el lugar un móvil de la empresa Solo Dos con pasaje a quien le pidió auxilio con señas de luces. El chofer se trasladó hasta la subcomisaría del barrio 1200 viviendas y lo llevaron al hospital donde lo asistieron y cosieron las heridas.

“El ladrón era un joven de unos 20 años, pero no lo pude reconocer. Es la primera vez que me asaltan. Pudo haber sido mucho peor”, aseguró.

Juan Cifuentes, titular del móvil, pidió a las autoridades que vuelvan a implementar el sistema de control de pasajero y choferes que había el año pasado en zonas peligrosas.

“Durante el tiempo que estuvieron los controles, no hubo más robos. Fueron muy efectivos. Ahora, con esta situación y teniendo en cuenta que se acercan las fiestas, tenemos miedo que se vuelva a complicar, y se agrave. Alejandro la sacó barata, porque las heridas son profundas, y lo podrían haber matado”, afirmó.