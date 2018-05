Las manifestaciones del cipoleño Apcarián se dieron durante la asunción de los jueces Alejandro Cabral y Vedia, quien integrará la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y de Minería; Diego De Virgilio, quien quedó al frente del Juzgado Civil 1, y la nueva fiscal Rocío Guiñazú Alaniz.

En su alocución, dedicó un párrafo especial a la anhelada Ciudad Judicial cipoleña. “Una situación que me angustia bastante es ver el predio de la Ciudad Judicial abandonado. No les puedo explicar la cantidad de veces que estamos reclamando y accionando. Aparentemente hay un problema con la empresa adjudicataria que tiene varias obras en la provincia, problemas de tipo contractuales. Hablé el domingo con el ministro de Obras Públicas y me dijo que en teoría ahora en mayo estarían comenzando”, remarcó.

Por otra parte, se quejó de las publicaciones en los medios de comunicación y explicó que se buscará cambiar la percepción de la ciudadanía: “Es una lucha difícil, absolutamente desigual la pelea entre lo que podemos difundir desde la Dirección de Comunicación Judicial y lo que hacen los medios y es muy difícil para los jueces dictar una sentencia cuando el veredicto está puesto de antemano por la tapa de un diario. En ese contexto estamos trabajando; nosotros igual creemos que podemos aportar un granito de arena para la mejora de la percepción”.