Desde la seccional cipoleña del gremio Unter solicitaron al Consejo de Educación que dé una respuesta inmediata, atento a que hay un protocolo de actuación para controlar de manera efectiva este tipo de situaciones. En ese sentido, expresaron: “Requerimos que se tomen los recaudos de prevención necesarios como así también se informe y se capacite a la comunidad educativa sobre estos y otros factores que ponen en riesgo la salud”.

También solicitaron que se remita un informe por escrito sobre las acciones realizadas, donde se detalle el nombre de la empresa responsable que realizará el operativo de desratización; se informe también sobre el diagnóstico y control de la situación, y cuáles son las fechas de inspección rutinaria; la ficha toxicológica y el mapeo de cebos.

Desde la comisión directiva de Unter Cipolletti se indicó que de no mediar una respuesta inmediata, el gremio podría iniciar acciones legales y judiciales.

Se recordó que éste no es el único reclamo administrativo que cursan y respecto del cual se exige una pronta solución, ya que ya hubo otros pedidos realizados que no tienen respuesta, como la necesidad de fumigar el establecimiento para eliminar hormigas y arañas y acabar con los problemas de calefacción que persisten con equipos que se apagan o no funcionan como corresponde, en las salas más grandes de la institución educativa.

Desde el Consejo de Educación admitieron el hallazgo de este roedor muerto en el patio del jardín, mientras que aseguraron que ya se está trabajando para solucionar el problema.