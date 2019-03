Antinepotismo: la votación quedó 3 a 3 y nunca se desempató

“Lazzaretti no desempató pero en el Deliberante no pueden quedar votaciones empatadas y para eso está el voto doble de la presidente del cuerpo. Y de esto debe quedar constancia. Y ahora ella misma reconoce que no desempató. Veremos en qué termina todo”, dijo María Eugenia Villarroel, edil del Frente Grande- FpV

La propia Lazzaretti dio a conocer el sábado en su sitio de Facebook personal que “en ningún momento, en mi carácter de presidente del CD hice uso, ni me fue solicitado, un segundo voto levantando la mano o en forma verbal, por lo que técnicamente y legalmente es un empate”. La edil se pronunció en esta forma por entender que hubo “información errónea” sobre lo ocurrido en el tema y agrega que de lo informado se podría interpretar que “la concejal autora del proyecto más los concejales que la acompañaron con el voto positivo dieron por supuesto un doble voto que jamás ocurrió”.

Ayer, la concejal Villarroel Sánchez enfatizó que en el Legislativo no puede quedar empatada una votación y corroboró que Lazzaretti no votó, por lo que la iniciativa sobre nepotismo habría quedado en realidad en un limbo. Indicó que los ediles opositores esperaban el doble voto, pero Lazzaretti no cumplió con la formalidad. Así las cosas, parece que el rechazo quedó en un inédito amague.

