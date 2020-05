Angustiada, mamá reclama la cuota de alimentos de su hijo

La situación de la mujer y su hijo se ve agravada porque no tiene trabajo y hoy depende de la ayuda que le brindan familiares.

La denunciante recurrió a la Justicia luego de no llegar a un acuerdo con el padre de su hijo respecto del tema alimentos. De forma compulsiva, se ordenó la retención de un 20% del salario del hombre y la mujer solo tuvo un depósito en abril.

Por otra parte, la mujer precisó que un beneficio de la Anses que le correspondía a su hijo fue cobrado por su ex pareja.

A esos inconvenientes se suma una demorada mediación, que estaba programada para el 13 de abril y nunca más hubo novedades de su concreción. "Vengo esperando y me dicen que porque no se lo ubicó (a su ex pareja)", se quejó.

Angustiada, dijo que se ve obligada a hacer públicas estas situaciones porque están en juego la alimentación y la salud de su hijo.

