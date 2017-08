Luego de conocerse los primeros resultados, que ya mostraban una tendencia irreversible, Soria salió a celebrar el contundente triunfo electoral en un acto que estuvo marcado por la emoción y la euforia. En ese contexto, aseguró que la victoria “fue de toda la provincia. No vamos a desperdiciar la voluntad del pueblo”. En el escenario estuvo acompañada por su hermano, el intendente de Roca, Martín Soria, y no faltó el recuerdo del Gringo, padre de ambos y ex intendente y gobernador rionegrino.

El triunfo de Soria se dio en la gran mayoría del territorio rionegrino, aunque se reforzó con amplias diferencias en Roca y Bariloche, ciudades que terminaron de volcar la balanza.

Un gran número de militantes justicialistas se acercó al búnker ubicado en calle San Martín, en Roca, donde los festejos duraron hasta bien entrada la noche.

Todo fue muy distinto en el búnker de Juntos Somos Río Negro, en Cipolletti. Allí las caras fueron de desazón y en muchos casos también de sorpresa. Es que fue la primera derrota de la aún incipiente fuerza que encabeza el gobernador Alberto Weretilneck, que no sólo perdió sino que quedó muy lejos, en el tercer lugar.

En tanto, en el búnker de Cambiemos, que también estuvo en Cipolletti, todos coincidieron en que la elección fue buena. Superar al partido oficialista no es un resultado para menospreciar, aunque los guarismos finales tampoco fueron del todo satisfactorios para el macrismo provincial. Es que la diferencia que sacó el Frente para la Victoria fue tan amplia, que en el caso de que en octubre se repitan los resultados, el kirchnerismo ocuparía las dos bancas que están en disputa para la Cámara Baja del Congreso de la Nación.

El resto de los precandidatos rionegrinos en estas PASO, en tanto, lograron el piso mínimo y estarán presentes en la compulsa de octubre, en busca de una banca en Diputados.

Detrás de Soria, Matzen y Gatti se ubicó la actual senadora del ARI, Magdalena Odarda, con el 13% de los votos emitidos. El quinto lugar lo ocupó Norma Dardik, del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, quien cosechó un nada despreciable 4%.

Más atrás quedó Aurelio Vázquez, de Izquierda al Frente por el Socialismo, con el 2%, mientras que la cipoleña María Luz Riera, del Partido Socialista, se ubicó última, con el 1,7%.

“El de hoy fue un triunfo contundente, de toda la provincia. No vamos a desperdiciar la voluntad del pueblo y no vamos a dejar de trabajar por su bienestar”.María Emilia Soria Frente para la Victoria