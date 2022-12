Amplia convocatoria tuvo el acto por Cristina Kirchner

Los participantes estimaron en más de 300 las personas que participaron del acto y quedaron en volver a reunirse en la plaza San Martín el próximo lunes, fecha en que volverá a hablar en público Cristina Fernández. Asistieron militantes de las unidades básicas CPNP, Las Victorias, Dardo Cabo y Conciencia y Participación Ciudadana, el Movimiento Evita, la agrupación Pocho Lepratti, La Cámpora, independientes y figuras como Graciela Landriscini y Luis Bardeggia.

Como se recordará, la vicepresidente fue condenada a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por "administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública” .

También resultaron condenados Lázaro Báez, empresario ligado al kirchnerismo; el ex secretario de Obras Públicas José López y el ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti, entre otros. En tanto que fueron absueltos el ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y el ex subsecretario de Obras Públicas, Claudio Fatala.