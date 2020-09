Alertan sobre posibles inhibidores de alarma para robar vehículos

Dos robos cometidos durante la semana pasada encendieron las alarmas. Desde principios de año no se tenía noticias de otro hecho delictivo cometido con inhibidores de alarma. También existe la certeza de que los hechos denunciados hayan sido perpetrados bajo esa modalidad, pero los damnificados están seguros que utilizaron tales dispositivos para sacarles todo lo que llevaban en su interior. Además, la Policía no lo descarta y, por eso, lleva a cabo una investigación que todavía no arroja resultados concluyentes.