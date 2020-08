"Gracias a Dios están bien, pero no sabemos en qué momento puede cambiar su situación porque desde el hospital no las van a hisopar a menos que presenten síntomas. Por favor, que alguien nos ayude. Estamos todos muy preocupados, no nos dejen desamparados. Desde un primer momento seguimos el protocolo, pero no podemos vivir con la incertidumbre de no saber si la empleada contagió o no contagió a los abuelos", expresó la dueña del hogar, Natali Sanhueza.