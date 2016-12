Al final, la pileta municipal de la Isla abrirá el sábado

Estaba prevista para hoy, pero al final, la inauguración de la pileta municipal de la Isla Jordán se pasó para el sábado a las 14. “Tuvimos unas demoras por algunos detalles de la pileta y queríamos dejar todo en condiciones para arrancar como corresponde. Nos tomamos unos días para ultimar esos detalles”, explicó el director de Deportes, Aníbal Iachetti.

Por este fin de semana, la piscina tendrá entrada libre y gratuita. Luego, el costo será de $20, salvo para menores de 11 años, personas con discapacidad y jubilados que no pagarán. “Queremos dar la posibilidad que todos ingresen. El precio es accesible, igual uno no se mete con el bolsillo de la gente. Se van a contemplar los casos de familias numerosas. La idea es que, por un tema económico, no quede ninguno fuera de la pileta”, comentó el funcionario.

El natatorio funcionará hasta el 28 de febrero de martes a viernes, de 14 a 20, mientras que los sábados, domingos y feriados se extenderá hasta las 21.

El predio contará con canchas de fútbol y beach vóley, mientras que la de tejo y los juegos infantiles serán una cuenta pendiente en el día de la inauguración. Sin embargo, Iachetti confirmó que “se van a hacer”.

En cuanto a los servicios, el titular de Deportes aseguró que habrá seguridad y que el ingreso con bebidas alcohólicas va a seguir prohibido. A su vez, indicó que un carrito venderá bebidas frescas, agua caliente, churros y tortas fritas”.

Una de las novedades esta temporada será que no habrá que pasar por un control médico a la hora del ingreso, algo que desmotivaba a muchos visitantes los años anteriores, por las largas colas y el tiempo de demora.

Las colonias infantiles, en tanto, comenzarán el 9 de enero y concluirán el 15 de febrero con el contingente de Balsa Las Perlas. Los chicos podrán disfrutar las actividades durante cinco días, de lunes a viernes de 9 a 13. Contarán con transporte gratuito y refrigerio. Las inscripciones ya arrancaron en los centros comunitarios.