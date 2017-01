Ajuste: ATE lanzó para el miércoles la primera medida de fuerza del año 2017

En una conferencia de prensa realizada durante la mañana de hoy en la ciudad de General Roca, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) lanzó una jornada provincial de protesta que se llevará a cabo en toda la administración pública provincial este miércoles 1 de febrero.

"El Gobierno está dispuesto a confiscar por decreto gran parte de los salarios de los empleados públicos. Weretilneck debe saber que sin paritarias, no puede haber paz social en la provincia. Si el Ejecutivo no abandona la idea del 17% y convoca rápidamente a discutir un aumento real, las medidas de fuerza se van a profundizar, no por capricho, sino por necesidad", aseguró Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE y CTA Río Negro.

"La crisis financiera en la que está inmersa la provincia no la generamos nosotros. El ajuste no lo vamos a pagar los trabajadores, ni el pueblo rionegrino", afirmó Aguiar.

El sindicato convoca a los agentes públicos a retirarse de los sectores de trabajo a partir de las 10 horas. Teniendo en cuenta el receso de verano en la mayoría de las dependencias, y que el recorte fundamentalmente se plantea en el Ministerio de Salud a través del achique de guardias y horas extras, las protestas se centralizarán en los hospitales en la mayoría de las localidades.

La medida de fuerza se convierte en la primera de 2017 y forma parte de un plan de lucha para enfrentar las políticas de ajuste y cuya continuidad se terminará de definir en un plenario de secretarios generales que sesionará en San Carlos de Bariloche en las próximas semanas.

El sindicato rechaza el recorte de gastos anunciado por el Poder Ejecutivo, la pauta de aumento del 17% que se pretende imponer en el Estado y el mega-endeudamiento denominado Plan Castello.