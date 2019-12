"Ahora viene lo difícil: repetir un año como este"

El próximo año seguirá en el TN, donde buscará revalidar el título, también en el Turismo Carretera, con el desafío de volver a pelear la corona, y anticipó que no correrá en el Súper TC 2000 (la categoría con la que cierra su calendario hoy en el autódromo de Centenario) a menos que cambie de equipo.

Junto con su amigo Adolfo Morán, que lo acompañó en la charla, recordó aspectos puntuales de su infancia en San Antonio Oeste y ratificó de algún modo la importancia que tienen los afectos para él. “Este loco me venía a ver en las vacaciones de invierno después de que me mudé a Cipolletti, en los años que corría en motos y ahora cuando puede me acompaña”, comentó. “Entre mis amigos no soy famoso. Me tratan como uno más. Hasta me hacen lavar los platos”, dijo entre risas.

Urcera, un piloto muy familiero, tuvo un párrafo especial para su abuela. “Solo me faltó ella para que el festejo fuera completo”, destacó.

“Hoy la categoría número uno es el TC, pero el TN está tomando protagonismo. Es la segunda del país, por organización, difusión, cantidad de autos”. Manu Urcera . El piloto destacó a las dos categorías más trascendentes.

Objetivos cumplidos

Además del título en el TN, Manu ganó la etapa regular del TC, peleó la Copa de Oro y terminó subcampeón en la temporada. Todos lo señalan como el piloto más relevante, pero él se excusa. “Eso lo tienen que decir los demás”, dijo.

“Creo que cumplí los objetivos que me había planteado: pelear el campeonato y llegar con chances a la última fecha del TC y el TN, las dos categorías en las que había terminado bien el año pasado. Después, ser campeón es otra cosa. El otro día, si pinchaba una goma o rompía algo, no lo era”, sostuvo.

Y habló sobre la complejidad de pelear por un título. “El objetivo era llegar a la última fecha con chances reales, porque el año pasado también llegué con posibilidades en el TC, pero no era probable. Tenía que sumar muchos puntos y quedarse un montón de rivales. Este año sí eran bien reales. Se dio uno y, bueno, es difícil ganar en dos categorías con la competitividad que tiene el automovilismo argentino y el nivel de pilotos y equipos que hay. Así que fue un año buenísimo”, afirmó.

Reconoció que en la Copa de Oro su auto “no tuvo la contundencia necesaria”, y recordó el sabotaje que hubo en Rafaela cuando le tiraron una tuerca del motor. Una denuncia que “quedó en nada”, se quejó.

En lo personal, Ucera señaló que “ahora viene lo más difícil, que es mantenerse y repetir un año como este”. Sobre el Súper TC 2000, categoría en la que no pudo afirmarse, confirmó que no seguirá a menos que cambie de equipo.

15122019-p8-f1-B(SCE_ID=383340).jpg

“No conozco ningún piloto que ande en colectivo”

José Manuel Urcera no pierde la cabeza por la fama. Este año su figura tomó relevancia no solo dentro de una autódromo.

“Salir en Gente y Caras me dio, por decirlo de alguna manera, vergüenza. Fue algo nuevo, pero me sirve para ser más conocido y eso ayuda”, contó el piloto que nació en San Antonio Oeste, creció en Cipolletti y actualmente se encuentra radicado en Buenos Aires.

Este año, Manu ganó la carrera de los 2 millones en Rafaela y se asoció este triunfo con la fortuna de su familia como el motor del éxito.

Sobre este punto también opinó Urcera y, como acostumbra, fue muy directo en sus declaraciones. “No jugás en la primera de Boca por la plata de tu familia. En automovilismo lo difícil no lo tenés con dinero, sino con la confianza y el respeto que te ganás del equipo que te va a dar lo mejor si cree que lo vas a llevar al éxito” manifestó Manu. Y agregó: “Mis rivales utilizan eso para desprestigiarme, pero no conozco ningún piloto que no tenga para pagar la luz o se tome un colectivo. Todos tienen buenos autos y viven bien”, señaló el flamante campeón del TN.

Pernía está más cerca del título

Leonel Pernía y el Fluence del Renault Sport dominaron la clasificación del Gran Premio Coronación de Súper TC 2000 en Centenario. Agustín Canapino (Chevrolet) y Facundo Ardusso (Renault), fueron segundo y tercero. Matías Rossi (Toyota), se ubicó quinto y perdió terreno en la pelea por el título. Manu Urcera clasificó 16° y tuvo problemas con motor. El equipo Honda Racing evaluaba el cambio de la planta impulsora. Hoy la final comenzará a las 11:58.