Ahora secuestran mascotas y exigen plata para devolverlas

Claudia, la dueña de la perra llamada Ara, contó a LM Cipolletti que desapareció cuando salió a jugar al patio delantero. Desesperadamente, empezó a buscarla casa por casa, sin recibir respuestas concretas.

“Por suerte, Ara no ladra como un perro normal, hace un aullido y esa fue mi forma de reconocerla. Cuando me acerqué al lugar donde la escuché, se trataba del lugar donde vive el grupo de ‘los borrachitos’, que tienen mala fama en la zona, pero cuando pregunté por ella salió una señora con una piedra en la mano, me dijo que no la tenían y que si no me retiraba, me iban a acuchillar”, recordó indignada.

La pareja de Claudia se sumó a la búsqueda, ubicó a uno de los sospechosos y le dijo que se ofrecía una recompensa. “Horas más tarde nos tocaron la puerta y cuando atendimos nos encontramos con uno de estos chicos. Nos dijo que tenían a la perra pero que querían 2500 pesos o no la iban a devolver. Les explicamos que no teníamos esa cantidad de plata, pero en la desesperación les entregamos 1000 y tuve que pedirle 1000 más a mi hija. Recién ahí nos devolvieron a Ara, toda golpeada, sucia, triste, con miedo. Pero lo importante es que ella ya está con nosotros”, concluyó la dueña.

Hoy, Claudia, su marido y su hija celebran la vuelta de la pequeña Ara que, además de ser una hija más para ellos, requiere de muchos cuidados por su edad y por sufrir convulsiones.

2500 pesos fue el precio “de devolución” que le pusieron los ladrones al caniche .