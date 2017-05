Aguiar se encuentra actualmente prófugo luego de que la Justicia Federal de Roca ordenara su detención por no presentarse a tres citaciones a indagatoria. El dirigente estuvo varios días en Buenos Aires y aseguró que se entregaría voluntariamente, pero el plazo estipulado venció y no lo hizo. Ayer, desde el gremio confirmaron que sigue fuera de la provincia, pero se negaron a dar detalles sobre su ubicación. Mientras tanto, Aguiar presentó una apelación a la eximición de prisión para que no lo detengan.

La Justicia lo investiga por un corte en la Ruta 151 a la altura de Contralmirante Cordero.

En paralelo, el sindicalista fue sobreseído en una causa por intimidación y lo celebró a través de un comunicado oficial del gremio estatal. “Destacamos esta resolución que muestra nuevamente que todas las causas que, en nuestra contra, armaron los gobiernos de (Mauricio) Macri y (Alberto) Weretilneck se están cayendo. Siguen sin tener éxito todos aquellos que nos quieren mostrar como violentos”, manifestó.

Según Aguiar: “Los funcionarios del Gobierno deberían dedicarse a trabajar para darle respuestas a la gente y no perder tiempo con nosotros”. Y advirtió que piensa denunciar por falsa denuncia a quienes le abrieron cargos por un reclamo en dependencias públicas.