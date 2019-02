Aguiar anticipó que el 7 de abril votará a Weretilneck

“Cada uno puede interpretarlo como quiera, pero yo solamente digo que no formo parte de los indecisos y que tengo bien definido cuál va a ser mi voto. En mi caso personal voy a apostar por darle continuidad a un proceso de fuerte recuperación de derechos que existe desde hace algún tiempo en la provincia. Es lo máximo que hago a un apoyo político, y es una posición particular, no del gremio”, contó Aguiar en diálogo con LM Cipolletti, evitando en todo momento nombrar al actual gobernador.

Agregó que el sindicato al que él representa no discutió un posicionamiento orgánico ni lo va a hacer. “Nuestras organizaciones son plurales y están integradas por dirigentes que integran otras fuerzas políticas que son parte de la contienda electoral. Tanto ATE como la CTA Autónoma deben mantener su autonomía e independencia de todos los partidos, por eso no vamos a discutir un acompañamiento formal”, confirmó Aguiar.

Por último, el sindicalista sostuvo que, dentro de la gran cantidad de candidatos a la gobernación rionegrina que existe, el actual gobierno fue el que logró ampliar los derechos de los trabajadores y por eso lo respaldará con su voto.

