“Es importante que aquel usuario que lo recibió, en su vivienda, por Whatsapp o redes sociales, sepa que se trata de un engaño, y que no debe dejar ingresar a ninguna persona para medir su consumo”, explicó Sánchez. Agregó que "si la lectura no se reporta oportunamente su próximo consumo será promediado. Lo cierto es que se trata de un engaño, de una publicación falsa que se viralizó y que incluso circula por otros puntos del país. Les pedimos a nuestros usuarios que no autoricen ningún procedimiento de ese tipo”, remarcó el gerente Comercial de Edersa.

El representante de la firma afirmó que los operarios de la distribuidora eléctrica tienen prohibido el ingreso a las viviendas.

“Lo decimos siempre, y es bueno repetirlo: la tarea de Edersa termina en el pilar. Ninguno de nuestros trabajadores cuenta con autorización para ingresar a su casa”. Y recordó que, por consultas de todo tipo, los usuarios tienen a disposición el sistema SARA (08192229500), la Oficina Virtual de la empresa (www.edersa.com.ar) y la aplicación móvil (APP).