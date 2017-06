Tras cinco días de paro en Servicios Públicos, los cipoleños ya evidencian el retraso en la recolección de basura y la suspensión del 80 por ciento del barrido. Si bien con cuadrillas de empleados de otras áreas y algunos camiones volcadores se está limpiando la ciudad, la frecuencia y la falta de mano de obra afectan la calidad del servicio. Anoche no había servicio -como ocurre semanalmente-, y se espera que mañana la acumulación de residuos exceda la capacidad de acción de los pocos operarios que recorren los barrios. El conflicto aún no parece tener una pronta solución, y desde el Municipio acusan al gremio de estar motivados por disputas políticas.

“La medida de fuerza me parece exagerada porque la ropa se entregó un día después del reclamo, la recategorización también se hizo por completo y ya se pagó parte en junio junto al porcentaje de insalubridad. Anteriormente habíamos arreglado los feriados y los francos especiales, con sumas importantes de dinero. También reclaman mejoras en la flota vehicular, pero no recuerdan que esta gestión entró con un solo camión y que reparamos los otros cinco que estaban abandonados invirtiendo más de $2 millones”, expresó Ulovec. Aseguró que el conflicto está motivado por una disputa política, por un lado, y una pelea entre sectores gremiales, por el otro.

“Dicen que amenazamos con privatizar el servicio, pero si eso fuera así, no le estaríamos pidiendo al Concejo Deliberante la autorización para endeudarnos por $23 millones para comprar nuevos equipos. Además, cuando estábamos dando la ropa el gremio llegó y dijo que no iba a recibirla hasta que no la entreguemos por completo”, cuestionó el funcionario.

El encargado de Servicios Públicos arremetió fuerte contra los trabajadores diciendo que no cumplen con la jornada laboral. “Esta gente está mal acostumbrada, porque creen que una vez terminado el servicio se pueden ir a sus casas, pero no, tienen que cumplir la jornada de trabajo completa. Antes corrían con el camión, y yo les puse horarios de trabajo que deben cumplir (de 22 a 5 y de 10 a 17) y eso parece que les molesta”, indicó. Reiteró que todos los conflictos tienen objetivos políticos detrás, y que uno de ellos fue la sanción al secretario general del gremio tras golpear a un delegado.

Afirmó que tienen todo el equipo vial parado y que si no se resuelve el problema deberán salir a contratar máquinas externas.

“Esta gente está mal acostumbrada, porque creen que una vez terminado el servicio se pueden ir; pero no, tienen que cumplir la jornada de trabajo completa”. Jorge Ulovec. Secretario de Servicios Públicos

Las dos voces del conflicto

Ropa y recategorizaciones

Los empleados de Servicios Públicos iniciaron la huelga en reclamo de la entrega de ropa de trabajo. Luego, sumaron otras quejas, como la demora en las recategorizaciones.

Versión oficial

En el Ejecutivo niegan que haya un atraso en el reparto de la ropa de trabajo. Ulovec aseguró que Sitramuci se negó a recibirla en tandas y por eso vinculó el conflicto a disputas gremiales y a una intencionalidad política.