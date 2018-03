Acusan al "Chizzo" de La Renga de manejar una moto alcoholizado

La sorpresiva presencia del cantante de La Renga en la ciudad no pasó desapercibida, y cosechó una gran cantidad de críticas por parte de funcionarios municipales.

Gustavo Nápoli, más conocido como "Chizzo" llegó anoche junto a una banda de motoqueros con los que recorre el sur del país. Hicieron una parada en un bar de calle Toschi, y algunos fanáticos lo reconocieron. Se sacaron fotos y publicaron en las redes sociales el encuentro. Hasta ese momento era todo alegría, pero con las horas se conoció que el líder rockero continuó manejando su moto de alta cilindrada tras haber consumido más de medio litro de cerveza. El máximo de tolerancia para motociclistas es de 0,2 grs/litro de sangre, por lo que a simple vista ya se encontraba excedido.

Según indicó el coordinador operativo de Tránsito Municipal, Daniel Solís, el máximo establecido es bajo porque los motociclistas deben manejar haciendo equilibrio, una función difícil y por lo que se requiere estar sobrio y con todos los reflejos activos.

"Si se maneja cualquier vehículo, más una moto, no se debe tomar nada. Es muy peligroso circular en ruta en esas condiciones. Los efectos del alcohol en sangre pueden demorar hasta una hora en afectar la motricidad y los reflejos . La ley pone un máximo, pero la idea es no tomar nada. El efecto de medio litro de cerveza puede variar según el físico, el metabolismo y el tiempo, pero lo más seguro es que ese máximo de tolerancia estuvo excedido. No importa si es un famoso o no, eso no es un buen ejemplo", cuestionó Solís.

Los testigos indicaron que lo vieron tomando pintas de cervezas, y luego continuaron su viaje en motos choperas de alta cilindrada. incluso las fotos reflejaron ese momento.

Chizzo Nápoli La Renga

