Abusos en la petrolera: Rucci criticó el accionar de la empresa

Según explicó, "la empresa aduce que hicieron esta práctica y no estamos de acuerdo, hablamos con los compañeros y nos dicen que no estaban porque estaban de franco o estaban viajando porque van en su propio vehículo".

Desde la firma informaron que realizaron una investigación interna a partir de la denuncia. Así la Justicia tiene en su poder las filmaciones de lo momentos previos y posteriores al abuso, al igual que una gran cantidad de declaraciones, entre las que se suman las de otras antiguas víctimas de esta práctica, que ya se había naturalizado en el sector.

Breide Obeid aclaró que todavía no se puede determinar que sean específicamente ocho los autores del abuso. Sin embargo, agregó que la decisión de la empresa -que evaluó como acertada- fue despedir con causa a todo el equipo, ya que se estima que podrían haber sido cómplices del hecho.

Sin embargo, desde la compañía informaron que fueron los 11 los trabajadores despedidos. "Luego de tomar conocimiento de graves situaciones de acoso sufridas por un operario de la empresa ocurridas en las instalaciones de la localidad de Senillosa (provincia de Neuquén), se llevó a cabo una investigación interna y, como resultado del relevamiento, se adoptaron medidas disciplinarias sobre un total de 11 empleados", agregaron en un comunicado.

Rucci protestó contra esta decisión. "Metieron en una bolsa a 11 personas, no está definido con una sentencia que acredite que realmente fueron todos, se ensucia el buen nombre de muchos que no tuvieron nada que ver muy libremente y se los deja en cima en la calle", señaló.

El sindicalista aseguró que no tenían conocimiento de que ocurrieran este tipo de prácticas, y se mostró a favor de denunciar e investigar las acciones para imponer sanciones disciplinarias. "La denuncia está bien, obviamente que hay que hacer una denuncia si sucede este tipo de cosas, pero el obrar de la empresa no está bien. No puede determinar una empresa libremente", dijo y agregó que la investigación debería quedar en manos de la Justicia.

Desde el gremio tomaron contacto con los trabajadores. "El que se mandó una macana acá, que se haga cargo", dijo Rucci que les dijeron, pero varios aclararon que ni siquiera estaban ese día en las instalaciones de la firma, en Senillosa, porque estaban de franco.

Si bien se suelen dar algunas bromas dentro de los equipos, que apuntan sobre todo a los compañeros recién llegados, Rucci aclaró que nunca se había denunciado un hecho de esta gravedad. "No sabíamos nada, nos enteramos igual que todo el mundo. Supimos cuando se denunció pero nunca supimos que podía pasar eso, una malteada fue durante mucho tiempo normal pero ya abuso sexual es otra cosa", explicó.

A partir de una protesta en los portones de la sede de la petrolera Tenaris, en Senillosa, por parte de ocho empleados que exigían la recuperación de sus puestos de trabajo, se destapó una investigación de la Justicia neuquina por la reiteración de abusos sexuales en una especie de rito de iniciación hacia los ingresantes a la compañía.

"Es importante destacar que el área Legales de la empresa es quien acompaña al empleado a hacer la denuncia, toman conocimiento de que en varias situaciones un grupo de empleados de la empresa Tenaris había abusado sexualmente de él en detalles que no vamos a adelantar, era una práctica que tenían naturalizada en la empresa, que denominaban el cumpleaños, que era un rito con los nuevos que ingresaban y este empleado se animó a denunciar", explicó el Fiscal Jefe, Maximiliano Breide Obeid.

La firma inició una investigación interna y decidió despedir con causa a 11 trabajadores del turno, aunque el proceso judicial sólo avanza contra ocho de ellos. Aunque la denuncia ocurrió hace un mes y medio atrás, el letrado aclaró que la práctica ya era habitual entre los trabajadores. Cuando inició la investigación interna, se tomaron declaraciones de otros empleados que aseguraron haber sufrido los mismos abusos, mientras que otros los naturalizaron como un ritual dentro de la compañía. "Lo tomaban como una ceremonia de una unidad penitenciara, lamentablemente uno está acostumbrado a a ver esas prácticas en las unidades penitenciarias y verlo en una empresa privada es chocante", dijo el Fiscal.

Por su parte, los trabajadores despedidos iniciaron un bloqueo afuera de la sede que la empresa tiene en Senillosa. Se apostaron en el lugar con sus familias e impidieron el paso de los camiones para exigir la recuperación de sus puestos de trabajo. Agregaron que habían sido despedidos sin causa a partir de "un altercado que no llegó a ser un forcejeo" con un ingresante al sector.