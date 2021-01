"Si fuera Dios prohibiría la pirotecnia en el mundo entero, pero malas noticias: no soy Dios, no lo puedo manejar", añadió Nicole.

"Lo mismo con el cuero", postuló al justificarse por promocionar un calzado de ese material. "Chicos, a ver... mientras ustedes, los que comen carne, sigan comiendo carne, eso va a generar que haya un descarte de cuero que va a la curtiembre que es donde se hacen los productos con cuero", expresó sin hacerse cargo de que recibe dinero o canjes por publicitar calzado producto de la matanza de animales.

"Yo trato de no usar, de hecho viajo y me compro camperas y zapatos de materiales que no son cuero, pero siguen existiendo y a veces es inevitable, pero no porque yo me los ponga, sino por ustedes, los que comen carne", sentenció Nicole. "Con lo cual, hasta que no se deje de comer carne, va a seguir habiendo cuero. ¿Por qué se mata a ese animal? Para el que come carne", agregó.

Descargo de Nicole Neuman.mp4

"Me encantaría poder acaparar todo, frenar todo el mal del planeta, pero claramente no soy Dios, no puedo hacerlo", insistió. "Me parece importante que cada uno aporte su granito de arena para cuidar al otro , el medioambiente y los otros seres vivos porque con muchos granitos de arena vamos a construir una playa", enfatizó.

En cuanto a sus detractores, indicó: "Me gustaría saber, toda esa gente que señala, que está ahí stalkeando qué hace el otro, qué se pone, dónde la pifió, ¿qué aporte hace a la sociedad, al medioambiente?". "Me encantaría saber", lanzó en forma irónica.

En el arranque del video, Nicole contó cómo fue su experiencia en el avión en el contexto de pandemia y comparó en forma implícita las medidas sanitarias y de control de Estados Unidos y Argentina.

"No entiendo muy bien para qué tanta distancia para el check in, migraciones y demás si, una vez que te subís al avión, estamos todos amontonados", se quejó la modelo. "Está bien, estamos con la máscara toda la noche, excepto para comer y la ventilación del avión es espectacular, pero es rarito. Yo pensé que era grupo familiar, grupo de amigos y en el medio uno libre. Bueno, no. Eso no sucede", aseguró.

"Igual, por lo menos en Estados Unidos te hace muy rápido los dos tests: el rápido y el PCR. los recibís al toque por email, son gratuitos, así que un placer", agregó Nicole.