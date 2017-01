A los controles de tránsito los divide el puente

Cipolletti y Neuquén siguen sus propios esquemas de fiscalización general. En los operativos de alcohol 0 de la vecina capital no opina ni interfiere Cipolletti.

Las autoridades municipales dejaron claro ayer que no existe en sus controles ningún tipo de intención perjudicial contra ningún sector del comercio cipoleño, en particular el nocturno, fuente de recientes controversias, y que hoy no hay coordinación con Neuquén en materia de operativos de tránsito y alcohol, puesto que ambas jurisdicciones tienen sus propias políticas al respecto.

Más aún, se destacó en forma enfática que desde el comienzo de la actual gestión hasta la fecha no ha habido cambios en sus planes y programas fiscalizadores, y se mantienen los ritmos y las tareas que se han fijado como metas para hacer cumplir las normas.

En estos días ha trascendido el malestar que empresarios de la actividad nocturna tendrían por la merma que habría en la cantidad de neuquinos que vienen a Cipolletti para divertirse.

Ayer, el director de Fiscalización, Diego Rebosio, afirmó que el trabajo de su área “para nada busca causar problemas al funcionamiento de ningún sector del comercio. Incluso más, el Municipio quiere el progreso y desarrollo del comercio local”.

Manifestó que las tareas de control que se están implementando son las mismas de siempre y no ha habido ni una acentuación general de las labores ni menos todavía contra algún establecimiento en particular.

En relación con los operativos de alcohol cero que se efectúan del lado neuquino de los puentes, y que parecen haber mermado la cantidad de visitantes de la vecina capital a discotecas y locales gastronómicos de Cipolletti, expresó que se trata de una política exclusiva de Neuquén, en la que de este lado del río no puede interferir.

Puso de relieve que no existe coordinación con el Municipio neuquino en este aspecto ni tampoco en otras actividades de fiscalización, dado que cada ciudad tiene sus planificaciones y objetivos, los cuales se busca concretar hasta ahora sin interferencias.