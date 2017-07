A la joven que quiso abortar le niegan ayuda psicológica

La situación de la joven, de 20 años, se vincula directamente con el nacimiento de su bebé. Efectivamente, en el día de ayer y mediante una cesárea, se produjo el parto. En este marco, en los últimos días, pidió desesperada a la legisladora Milesi que la asista un psicólogo y surgió la posibilidad de que sea atendida en forma voluntaria por Marín.

Sin embargo, el psicólogo fue al hospital y una asistente social le dijo que era imposible su intervención. La negativa no varió a pesar de que Milesi habló con las autoridades del Pedro Moguillansky. “Ella se siente poco y nada asistida”, explicó la legisladora, quien aguardará que le den el alta para acompañarla en su recuperación y asistencia.

Una situación dramática

La denuncia de Marta Milesi surgió a partir de que se enteró de la delicada situación de una joven que fue violada y que no quería tener a su bebé. Más allá de su reclamo, no se tuvo presente la interrupción legal del embarazo porque supuestamente no estaba contemplado en el protocolo sanitario.