A 5 años del crimen de Benjamín, aún no hay detenidos

A cinco años de la muerte de Benjamín Moyano en Fernández Oro no hay detenidos. En un principio hubo tres imputados, pero quedaron en libertad por falta de mérito. En las últimas horas se conoció que habría un testigo fundamental en la causa y que sólo falta librar la orden de detención, pero esta persona ya no estaría en el país.

Clara Colipe, esposa de Moyano, le confió al sitio Noticias de Oro: “Sigo en pie, a pesar de todas las contras que hemos tenido. Mis hijos están deprimidos totalmente por la ausencia de su padre. Pero a mí no me van a voltear, no les tengo miedo a los políticos, a la policía ni a nadie. A mi marido me lo apuñalaron y me lo mataron. Entonces, quiero que paguen por el daño que provocaron”.

La mujer recuerda que cuando su marido agonizaba le susurró que “había luchado con un sujeto, que lo agarró del cuello y lo tiró al piso. Después mi marido alcanzó a sacarle la pistola, pero no advirtió que el delincuente tenía un cuchillo con el que lo apuñaló en el abdomen”. Además, aseguró: “Hay huellas en el revólver que pertenecen a una persona y ya sabemos quién es”.

Clara está enojada por la investigación. Asegura que si se hubiesen hecho las cosas como corresponde, hoy el asesino de su marido estaría tras las rejas. También recordó que sigue vigente la recompensa de $200.000 para todas aquellas personas que puedan aportar datos sobre el hecho.