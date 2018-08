Tan precavido está el entrenador en este sentido que para el cruce de Liga esta noche bajó de la convocatoria a Gustavo Del Prete porque si no llega Romero, será el compañero de Maxi Herrera y a Emanuel Morales, porque si el que se baja es Comachi, el cipoleño tendrá su partido soñado en Cutral Co.

“Quiero esperar, llegamos tocados con algunos chicos importantes para nosotros y no quiero decir algo que después me tenga que corregir porque la recuperación física en estas horas es muy importante”, explicó el ex marcador central.

Hoy, el plantel hará exclusivamente pelota parada en defensa y ataque en La Visera. Tiene previsto partir para Cutral Co mañana alrededor de las 19 para quedar concentrados en el hotel que dispone la organización de la Copa Argentina, donde también estará Almagro y toda la técnica de la televisión ya que el cruce se verá en directo por TyC Sports.

La probable de Cipo sería con Facundo Crespo; Bortolotti o Matías Carrera, Franco Coria, Martín Zbrun, Jonathan Morales; Comachi o Morales, Fernando De la Fuente, Gabriel Chironi, Pablo Vergara; Del Prete o Romero y el Morro Herrera.