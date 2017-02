"Yo no entiendo que haya una ley que ampare a los asesinos"

Tanto la querella como la fiscalía de Cámara avanzarán en los próximos días en una presentación ante el Superior Tribunal de Justicia de la provincia (STJ) por el fallo absolutorio que benefició a Raúl “Ruso” Valdebenito y Juan “Tigrecito” Ancao. Muy disconformes con lo resuelto por los integrantes de la Cámara en lo Criminal Segunda de Cipolletti, los acusadores en el juicio por el crimen de Jonathan Miguez analizarán la sentencia y a partir de ahí reclamarán que se revise el controvertido fallo.

“Todos saben que ellos son los asesinos”, reiteró ayer a LM Cipolletti Delma Cofré, quien no oculta su indignación por la decisión de los jueces César Gutiérrez Elcaraz, Guillermo Baquero Lazcano y Sonia Martín. El lunes en horas del mediodía, se leyó la parte resolutiva del veredicto y tanto Valdebenito como Ancao quedaron absueltos de culpa y cargo por el beneficio de la duda. Más allá de que el fiscal Marcelo Gómez y el abogado querellante Iván Chelía no desconocían la ausencia de pruebas físicas incriminantes, se esperaba que los camaristas se apoyaran en los “indicios” y también en lo señalado por los testigos. Sin embargo, los miembros de la Cámara Segunda no acompañaron el criterio de la acusación y coincidieron en emitir un fallo a favor de los dos hombres procesados.

“No hubo ni siquiera una condena mínima, yo no entiendo que haya una ley que ampare a los asesinos”, remarcó Cofré. La madre de Miguez recordó que fue la principal impulsora de la investigación que derivó en la detención de los sospechosos y que, en el caso del fiscal José Rodríguez Chazarreta, aseguró que “intentó archivar la causa”. Por el contrario, agradeció el compromiso demostrado por el actual fiscal de Cámara Gustavo Herrera y el acompañamiento de Chelía durante el juicio oral.

De todos modos, la querellante no se explica todavía lo sucedido con el proceso investigativo del asesinato de su hijo y no dudó en señalar que “ellos (los acusados) tuvieron todos los beneficios. Hoy el delincuente tiene más beneficios que la víctima”.

La sentencia por el homicidio de Miguez no se encuentra firme y la parte acusadora podrá interponer un recurso de casación durante el presente mes. Apenas sea aceptada por la Cámara Segunda, la presentación será elevada al STJ. Antes de fin de año, el máximo tribunal provincial podría comunicar su resolución y una posible orden para que se concrete un nuevo juicio.

Cofré hizo un análisis del proceso judicial y resaltó que “fue muy largo, la verdad que no teníamos testigos claves”. De todos modos, enumeró los elementos incriminantes y valoró los indicios, que permitieron en un primer momento el procesamiento de Valdebenito y Ancao.

El crimen de Miguez ocurrió el 20 de septiembre de 2012.