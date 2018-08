Wisky: "El debate sobre el aborto está instalado"

Wisky especificó que “el debate sobre el aborto es un tema nuevo que pusimos sobre la mesa, que ya está instalado en la sociedad. Perdimos el miedo escénico de tratarlo y eso está bueno”, aseguró el referente provincial de Cambiemos en el Congreso.

El movimiento feminista que impulsó el debate continuará con su lucha, pero no está claro cómo reaccionarán los parlamentarios que votaron a favor del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo.

Wisky planteó que el punto de partida es mejorar la educación sexual de los jóvenes. “Después de este debate, tenemos un trabajo arduo tanto políticos como dirigentes. La educación sexual sirve y es necesaria, pero habrá que dar un salto de calidad para ver quién da esas charlas ante los chicos, hay que tener mucho cuidado”, explicó a LU19.

El diputado, médico y ex director del hospital de Cipolletti, reclamó por otro lado que todas las provincias cumplan con el protocolo para abortos no punibles para los casos que el Código Penal no castiga: violaciones y riesgo de salud para la mujer gestante. “En Río Negro está institucionalizado, hay una cobertura muy diferente a la de otras provincias”, expresó.