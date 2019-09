“Los 104 mil votos nulos que hubo el 11 de agosto no deben volver a repetirse. La gran mayoría de esos votos eran para nosotros”. “No tenemos problema de intención de voto, ya que el rionegrino nos quiere votar”,dijo Alberto Weretilneck, candidato a senador

Weretilneck ratificó que la campaña electoral se centrará en el corte de boleta, para que no sean impugnados los votos para Juntos, que no lleva candidato a presidente. El objetivo es que “los 104 mil votos nulos que hubo el 11 de agosto no vuelvan a repetirse. La gran mayoría de esos votos habían decidido votarnos a nosotros. La idea es que ahora no se pierdan”, manifestó el líder de Juntos.

“Haremos una campaña electoral focalizada en esto, en no perder el voto, no votar nulo, no votar en blanco y sí verde. Creemos que podemos ganar la elección, pero va a depender del modo en que se corte la boleta, porque no tenemos problema de intención de voto, ya que el rionegrino nos quiere votar. El tema es que podamos resolver este tema del arrastre nacional”, concluyó Weretilneck.

