La extraña estela que iluminó la madrugada en Río Negro y dejó impactantes imágenes

Un objeto en llamas cruzó el cielo de Río Negro en la madrugada y generó asombro en varias localidades. ¿De qué se trató?

Un inusual fenómeno captó la atención de vecinos en la madrugada de este sábado en Río Negro . A las 0:41, un intenso estallido lumínico atravesó el cielo patagónico y generó asombro, dudas e incluso preocupación entre quienes lograron observar desde distintos puntos del territorio.

El episodio fue visible en ciudades como Bariloche , General Roca y Viedma , donde numerosos testigos registraron el momento con sus celulares. En cuestión de minutos, las imágenes comenzaron a circular en redes sociales, alimentando todo tipo de hipótesis sobre el origen del fenómeno.

Sin embargo, con el correr de las horas, fuentes especializadas llevaron tranquilidad y aportaron una explicación concreta: se trató del reingreso a la atmósfera de una de las etapas del cohete chino Chang Zheng 4B , también conocido como Long March .

cohete chino en rio negro

Un fenómeno impactante, pero previsto

De acuerdo a la información brindada por especialistas en vigilancia espacial a la Agencia Noticias Argentinas, el objeto correspondía a una parte del lanzador que había cumplido su misión orbital. Este tipo de estructuras, una vez que liberan su carga útil en el espacio, quedan en órbita hasta que eventualmente reingresan a la Tierra.

Ese proceso, si bien puede parecer alarmante desde la superficie, forma parte de un comportamiento habitual en la actividad aeroespacial. La fricción con las capas altas de la atmósfera provoca que los restos comiencen a fragmentarse y a arder, generando las características estelas luminosas que pudieron verse durante varios segundos sobre el cielo rionegrino.

El espectáculo natural-artificial se presentó como una secuencia de fragmentos incandescentes que descendían de forma progresiva, con destellos intensos que iluminaron la noche. La escena, poco frecuente para la región, derivó en una mezcla de fascinación y desconcierto entre quienes la presenciaron.

cohete chino Chang Zheng 4B

Diferencias con un meteoro

Uno de los puntos clave que permitió identificar rápidamente el origen del fenómeno fue su comportamiento visual. A diferencia de un meteoro natural (que suele desplazarse a gran velocidad y desintegrarse de forma casi instantánea), en este caso se observó una trayectoria más lenta y una fragmentación prolongada.

Este tipo de características son propias de los denominados “bólidos artificiales”, es decir, objetos creados por el ser humano que reingresan a la atmósfera terrestre. La presencia de múltiples fragmentos luminosos avanzando en conjunto fue una de las señales más claras para los aficionados a la astronomía y organismos de monitoreo.

Sin riesgos para la población

A pesar del impacto visual, las autoridades confirmaron que no se registraron daños materiales ni la caída de restos en zonas pobladas. Según explicaron, la mayor parte de la estructura se desintegró completamente antes de alcanzar la superficie debido a las altísimas temperaturas generadas por la fricción atmosférica.

Este tipo de eventos, si bien generan inquietud, rara vez representan un peligro para la población. Los protocolos internacionales de seguimiento espacial permiten anticipar estos reingresos y evaluar sus posibles trayectorias.