Las clases deben iniciarse el 5 de marzo y la paritaria fue convocada para el martes 27. La escasa cantidad de días entre la reunión y el primer día de clases enfureció a los maestros, quienes acusaron al Gobierno de provocar un conflicto, y anunciaron que si no hay acuerdo por los sueldos no se presentarán a trabajar. “Las autoridades de Educación saben cómo es la organización de nuestro gremio. Hay que llamar a las asambleas en cada seccional y luego convocar al Congreso Extraordinario, por lo que es imposible que den los tiempos para que podamos analizar cualquier oferta”, se quejó la titular del sindicato docente, Patricia Cetera.

La respuesta de Weretilneck llegó ayer, cuando aseguró: “La relación con el gremio docente es de todo el año. Que la paritaria sea el 27, el 24 o el 28, en una relación anual no cambia nada. No creo que sea un motivo para romper el diálogo y mucho menos para una huelga”. El mandatario no hizo alusión al cuestionamiento del gremio sobre el breve plazo de negociación y manifestó que Educación y la Unter tienen reuniones durante “todo el año” con discusiones y acuerdos que exceden los salarios.

El sindicato recordó esta semana que el primer pedido para negociar los salarios del 2018 lo hicieron en diciembre, sin respuestas concretas hasta que esta semana se fijó e 27 como fecha de audiencia.

Porcentaje

El punto central del conflicto no es la fecha, sino la diferencia entre la pretensión salarial del sindicato, un 28 por ciento de incremento, y el ofrecimiento del gobierno: el 15% sin cláusula gatillo en caso de que la inflación sea mayor. Los dirigentes sindicales saben que una semana no bastará para llegar a un acuerdo en forma pacífica y por eso ya avisaron que habrá paro.

Sin embargo, Weretilneck insistió en que la Provincia no se moverá del 15 por ciento como oferta máxima. “No es un tope escrito, ni nos impusieron nada”, dijo en relación al efecto del pacto fiscal firmado con el gobierno nacional en las negociaciones con los gremios.

El mandatario manifestó: “Es lo que nosotros podemos pagar teniendo en cuenta los fondos que vamos a tener durante el año. No es un techo político, es un techo económico”.

La ministra de Educación, Mónica Silva, ya había anticipado que el acuerdo no superaría el monto contemplado en el presupuesto provincial y esta semana puso en duda que en cualquier acuerdo exista una cláusula gatillo para garantizar que el salario se ajuste a la inflación en caso de que supere el 15 por ciento. En su reclamo salarial, la Unter sumó los porcentajes de diferencia entre la suba de costos y el incremento de los costos.

Ese mecanismo será planteado por el gremio UPCN cuando el Ejecutivo los convoque al diálogo por los salarios. La cuenta del sindicato mayoritario en el Ejecutivo da 28,75 por ciento, casi el doble de la oferta de la que la Provincia aún no contempla moverse.

Conflicto en el inicio de clases

Paro anunciado

La Unter asegura que con una paritaria prevista para el 27 no tiene tiempo de analizar una oferta con asambleas locales y un congreso provincial. Los maestros consideran que el Ejecutivo busca complicar la negociación y anunciaron un paro.

Huelga de mujeres

Por otro lado, la Unter anunció que adherirá al paro nacional de mujeres, previsto para el jueves 8 de marzo contra la violencia machista y por la igualdad de derechos. La adhesión dependerá de cada maestra y profesora afiliada al sindicato.