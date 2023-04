Weretilneck: "Muchos conflictos son por la campaña electoral"

Weretilneck indicó que "es un momento muy difícil porque no hay plata que alcance en una situación de inflación", pero advirtió que "el problema es que el Estado no puede gastar todos sus recursos en sueldos, ya que además tiene otras responsabilidades. El Estado es la sociedad, no son los trabajadores, y tiene que garantizar a los 800.000 rionegrinos lo que se necesita para funcionar”, graficó el ex mandatario y actual senador nacional.