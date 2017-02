Vuelven a reclamar colectivos accesibles para discapacitados

Pasados casi tres meses desde que Pehuenche incorporó ocho colectivos a su servicio urbano, ninguno de ellos con adecuados mecanismos de accesibilidad, no se ha producido ninguna mejora pese a los enérgicos reclamos formulados por el Consejo Local para Personas con Discapacidad.

Alberto Vázquez, dirigente de la Asociación Civil Deportiva Inclusiva Social y del CLPD, manifestó que el lunes se reunió con el director de Fiscalización, Diego Rebossio, para analizar el problema. El funcionario, sin embargo, no le dio ninguna respuesta y la situación sigue tal cual, pese a la normativa del Municipio que garantiza los derechos de quienes tienen discapacidades.

"Está gestión municipal se toma todo muy light. Yo lo voté a Tortoriello y me ha defraudado completamente. Pensé en un cambio y que no podía haber nada peor que Baratti, pero resultó peor. El Municipio no da respuesta en nada”. Alberto Vázquez Integrante del CLPD

El referente quedó “muy molesto” por las justificaciones que esgrimió Rebossio, como la mención que hizo a la prórroga contractual otorgada por la comuna el año pasado a Pehuenche, en la que no figuran requerimientos como los que plantea el CLPD. O la alusión a que resulta imposible que la empresa vuelva hoy a comprar unidades nuevas.

Vázquez le respondió que la firma, como por ley tiene que renovar cada cinco años sus ómnibus interurbanos, podría empezar a pasar vehículos ya usados de esa prestación al circuito urbano. Sería una alternativa, pero en el Municipio no se les ocurre ni están haciendo nada para que discapacitados, madres embarazadas, ancianos y personas que tienen impedimentos físicos transitorios puedan acceder al transporte público local, afirmó.

8 colectivos no son accesibles para los discapacitados. Sólo 2 unidades del transporte urbano reúnen los requisitos exigidos para facilitar su uso por parte de personas con problemas de movilidad, abuelos, mujeres embarazadas y mucha gente más con alguna dificultad para su desplazamiento. Suman casi un 40% de la población.