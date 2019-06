Volvieron a frenar la obra en la Ruta 22

La obra avanza muy lentamente, con constantes suspensiones en el medio, y como si fuera poco, ahora un conflicto entre la empresa y los obreros pone en jaque la ampliación entre Allen y la Isla Jordán. En diálogo con LU19 Andrés, uno de los obreros, dijo: “Se presentó personal de la empresa y quisieron suspender a más de la mitad del personal. Dijeron que cobraron certificaciones, pero igual se mantiene la idea de suspender”.

La respuesta de los trabajadores fue una medida de fuerza que interrumpió los trabajos en ese tramo. “Somos 40 obreros de la UTE. Los empleados de las contratistas ya se fueron. Dieron fecha de finalización de la obra en algunos meses, pero eso no va a pasar. Los desvíos están rotos y no hay gente que los arregle, no tenemos máquinas ni obreros”, expresó el vocero de los trabajadores.

Los obreros son de Cipolletti, Allen y Fernández Oro.

El conflicto suma incertidumbre a una obra muy completa, que lleva una década y escaso avance. El tramo que pasa por la zona urbana de Roca está suspendido por un reclamo judicial del Municipio y, el de Cipolletti podría rediseñarse y desviarse por las bardas.

20 trabajadores serían suspendidos por la empresa

Es la mitad del personal propio de la Unión Transitoria de Empresas que ejecuta el proyecto. Según los empleados, la medida es para postergar los trabajos.

