Poco antes de llegar a Vista Alegre, tuvieron que detenerse. “Era un auto atrás del otro”, recordó Lucía Carrion (27), quien iba adelante como acompañante de Natalia Maturano (25), la conductora del auto chocado. Atrás iba Joli (33), otra amiga.

Mientras esperaban retomar la marcha, escucharon una larga frenada. Luego, el inesperado impacto. Por fortuna, las tres iban con el cinturón de seguridad bien colocado, de modo que fue sentir el “latigazo” en el cuello y darse vuelta para ver qué había ocurrido.

“Era una RAM Dodge, color gris, patente NNT 231. No alcanzamos a ver si conducía un hombre o una mujer, pero vimos que la camioneta nos pasó por el costado para irse, sin intención de pasarnos los datos o ver si estábamos bien. Avanzó en contramano, pese a la cantidad de autos que había en la ruta. No sabemos si se metió en la zona de chacras o retomó la fila más adelante”, relató Lucía.

Y agregó: “Seguimos a Cinco Saltos, hicimos la exposición y nunca lo volvimos a ver. No sabemos nada, nadie se ha comunicado con nosotros todavía”.

Por fortuna, el auto estaba en punto muerto cuando sufrió el impacto, de modo que no tuvo problemas de cambio y pudieron llegar hasta Cipolletti. Pero sufrió daños en la chapa, tiene inconvenientes en el andar y el parabrisa trasero está hecho trizas.

“Fuimos al seguro, pero sin los datos de la persona que nos chocó, no nos cubre nada. Ni tenemos los medios para ingresar el auto a un taller de reparación. Necesitamos saber quién es el titular del dominio. El auto está registrado en Centenario, pero sin ese dato no podemos hacer nada, y en el Registro del Automotor no nos brindan esa información. Se pide on line”, comentó la damnificada.

Las jóvenes agradecen cualquier información que se pueda brindar. A tal efecto, dejan dos números de teléfono: 299-4634653 y 299-5132243.

“Vamos al lago, pasamos un día tremendo, estamos en condiciones de volver y te pasa algo así. Lo único que queríamos es que –el conductor o conductora- frene y nos dé el seguro”, se lamentó.