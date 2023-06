Vóley: Argentina y un triunfo histórico ante Francia, el campeón olímpico

La particularidad del partido fue que se jugó sin la tecnología. El challenge que se permite por reglamento ante las jugadas dudosas no anduvo en toda la noche, en un hecho muy cuestionable porque el rival es el país organizador de esta semana del torneo. Hubo varias discusiones y el armador Matías Sánchez vio la tarjeta roja (que no implica expulsión pero sí un punto para el rival) y Loser una amarilla por diferentes protestas. El argumento fue que "no había señal en el estadio".