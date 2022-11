Viviana Saccone contó cuál fue la razón por la que dejó de usar Tinder

Viviana Saccone se hartó de Tinder y lo desinstaló.mp4 Viviana Saccone contó que se cansó de Tinder

Con respecto a eso, le consultaron si seguía usando la plataforma, a lo que Vivi contestó: “Eso fue un poco en broma en realidad. Estábamos en un ensayo, cuando estaba en La Academia, con Diego Ramos y me lo descargó él. Me dijo “¿cómo no tenés novio? no puede ser” y me lo descargó”.

“Lo tuve dos o tres meses. La verdad no pude encontrarme con nadie. No la usé, no hablé con nadie, no llegué a nada. De hecho, ya no lo tengo más”, continuó diciendo una de las protagonistas de Clave de Sol, la exitosa novela de finales de los ‘80 y principio de los ‘90.

La periodista le consultó si tenía algún problema con respecto a que la vean siendo famosa, y ella contó: “No, de hecho puse mi foto, me parecía que estaba bien. Me gusta y tengo muchos amigos que tienen pareja y que están desde hace años en pareja por Tinder. Me parece que hay prejuicio. Yo me doy cuenta también por otras amigas. Y chicas por Dios, el mundo evoluciona, las cosas cambian, hay que ir adaptándose”.

“Así como hay que ir adaptándose a las nuevas formas de publicidad, que es a través de las redes sociales, también la gente se conoce a través de las redes sociales y no es mala palabra y no está mal y no es malo querer conocer a alguien”, agregó Viviana.

En cuanto a si volvería a usar la red social reveló que sí: “Tendría que tener tiempo para ponerme, para empezar a buscar, para mirar. Es un trabajo, se necesita tiempo, por eso cuando la tuve la verdad que ni la usé porque no me daba el tiempo”.